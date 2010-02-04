Эксперт: среднегодовой курс составит около 8,15 грн./долл.

Среднегодовой курс гривни по итогам 2010 года ожидается на уровне 8,15 грн. долл. США.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил эксперт центра «CASE-Украина» Ольга КРАВЕЦ.

Она сообщила, что в целом на протяжении года центр не ожидает существенных колебаний курса гривни, при этом спекулятивные колебания или колебания, обусловленные паническими настроениями, все же возможны.

«Мы не ожидаем значительных долгосрочных колебаний курса. Возможно, после выборов будут незначительные скачки, но они будут краткосрочные, - отметила О.КРАВЕЦ. - До 20 копеек это реально, поскольку у нас курс очень чувствителен к изменению настроения населения, поэтому возможно, в том числе в зависимости от результатов выборов будут какие-то краткосрочные колебания именно на наличном рынке».

В то же время она отметила, что краткосрочность таких колебаний определит проводимая сейчас достаточно жесткая политика НБУ, направленная на сглаживание резких колебаний курса национальной валюты.

О.КРАВЕЦ сообщила, что по прогнозам центра, курс гривни будет колебаться в диапазоне 8,0-8,5 грн./долл., при этом если в 2009 году курс больше стремился к отметке в 8,5 грн./долл., то в текущем году ожидается, что курс национальной валюты будет стремиться к 8,00 грн./долл.

По ее словам, это будет обусловлено снижением нагрузки на валютный рынок, в связи с погашением и реструктуризацией в 2009 году основного объема внешней задолженности, таким образом, влиять на курс будет, в основном, политическая ситуация.

«По последним данным НБУ, около 70% внешнего долга уже реструктуризировано, то есть какой-то значительной нагрузки на валютный рынок уже не будет. Поэтому все зависит от политической ситуации в стране», - отмечает эксперт.

Относительно влияния на курс гривни восстановления сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), она отметила, что факт восстановления сотрудничества будет играть роль позитивного сигнала для рынка, при этом его влияние на курс национальной валюты не будет существенным.

«НБУ на сегодня имеет достаточно резервов для поддержания курса гривни, но поддержка МВФ как для внутреннего рынка, так и для внешнего, является позитивным сигналом восстановления экономики Украины» - сказала О.КРАВЕЦ.