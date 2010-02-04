Нацбанк снизил предельный уровень ставок

Национальный банк Украины (НБУ) снизил предельный уровень ставок по своим депозитным сертификатам.

Так в сообщении НБУ о проведении сегодняшнего тендера указывается, что предельный размер процентной ставки по привлечению средств сроком на 4 дня, по сравнению с предыдущим размещением снижен, с 2% до 1% годовых, на 7 дней – с 6% до 5%, на 14 дней – с 8% до 7%, на 29 дней – с 9% до 8%.

Последний раз НБУ размещал сертификаты с такой срочностью 28 января т.г. А вчера депозитные сертификаты предлагались сроком на 2 дня под 2% годовых, на 7 дней – под 6% годовых.