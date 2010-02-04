Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали 8,0330/8,0460. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0265/8,0325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2651/88, к 12:00 сузился спрэд 0,2670/75. К закрытию цены снизились 0,2666/70. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1675 (+0,3100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3830/1,3900. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1660/11,1890, к 12:00 цены ушли вниз 11,1185/11,1380. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,1125/11,1235.