Директором мобильной сети «Астелит» назначен Экрем Озорбей

Директором мобильной сети оператора «Астелит» (ТМ life:)) назначен Экрем ОЗОРБЕЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, ранее Э.ОЗОРБЕЙ занимал должность генерального директора компании Global Tower (провайдера обслуживания инфраструктуры базовых станций), входящей в Turkcell Group.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) обслуживает 12,21 млн. абонентов (по состоянию на конец 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94,8% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 172 стране благодаря 455 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 85,9% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE.