Доходность банковских операций в Украине в 5 раз выше, чем в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ во время совещания при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сейчас в Украине самая высокая инфляция (среди европейских стран – УНИАН), но в то же время доходность банковских операций в 2, 3, 5 раз выше, чем в Европе.

При этом глава нацбанка обратил внимание на «горячие деньги», которые заходят в Украину на банковские счета как депозиты от материнских структур и которые отдельно не выделяются в платежном календаре.

Напомним, сегодня В.СТЕЛЬМАХ заявил, что Нацбанк в 2010 году планирует поступления валюты в страну на уровне 23 млрд. долл., а объем платежей по внешним обязательствам – на уровне 26 млрд. долл. Таким образом, дефицит платежного баланса прогнозируется на уровне 3-3,2. млрд. долл., который может быть покрыт в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.