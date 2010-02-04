Эксперт прогнозирует инфляцию не более 12-13%

Инфляция по итогам 2010 года ожидается на уровне не более 12-13%.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил эксперт центра «CASE-Украина» Ольга КРАВЕЦ.

«Мы ожидаем инфляцию на уровне 12-13%, не больше, если, конечно, не случится ничего непредвиденного», - сказала эксперт.

По словам О.КРАВЕЦ, в 2010 году основное влияние на инфляцию будет оказывать повышение тарифов на жилищно–коммунальные услуги, при этом ожидается, что цены на продукты питания будут относительно стабильными.

В тоже время она отмечает, что не исключен рост цен на продукцию секторов экономики, в которых наблюдается определенная монополизация.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).