Стельмах: МВФ создает негативный имидж НБУ

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что Международный валютный фонд (МВФ) своими неточными прогнозами по уровню инфляции в Украине создает негативный имидж Нацбанку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном заседании при участии Президента Украины в четверг.

«Валютный фонд (МВФ – УНИАН) всех пугает и для рейтинговых агентств создает негативный имидж Национальному банку с точки зрения инфляции. Они ни разу не угадали инфляцию, они ее завышают минимум в полтора раза», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он подчеркнул, что в своих прогнозах МВФ не учитывает возможности действующего законодательства Украины, которые дают возможность осуществлять монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции.

Как сообщал УНИАН, Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в начале т.г. заявил, что инфляция по итогам 2009 года в размере 12,3% оказалась ниже прогнозов международных экспертов.

Министр отметил, что в начале 2009 года МВФ прогнозировал инфляцию в 16%, позже этот прогноз был сокращен до 13%. Всемирный банк в октябре прогнозировал инфляцию в 13,8%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.