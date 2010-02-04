Эксперт: «Райффайзен Банк Аваль» может выйти на прибыль

«Райффайзен Банк Аваль» находится на пути к возвращению к прибыльности уже в 2010 году, так как он уже создал резервы под большую часть «просрочки» в 2009 году.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Дмитрий УШЕНКО.

Он отметил, что в 2009 году чистый убыток банка составил 2,02 млрд. грн., согласно украинским стандартам бухгалтерского учета. Аналитик объяснил, что убыточность банка обусловлена одним из самых высоких в системе уровнем кредитных резервов (16% кредитного портфеля).

По мнению Д.УШЕНКО, увеличение адекватности капитала должно позволить «Райффайзен Банку Аваль» увеличить рисковость кредитных операций в 2010 году и нарастить свой кредитный портфель. Аналитик подчеркнул, что в настоящее время банк уже превысил требование НБУ в отношении адекватности регулятивного капитала, которая находится на уровне 10%.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) зарегистрировал и включил в собственный капитал субординированный долг на 150 млн. долл., который был предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал увеличение капитала «Райффайзен Банка Аваль» на 1,2 млрд. грн. В результате этого увеличения уровень адекватности капитала банка по состоянию на 2 февраля 2010 г. достиг 16,03% (в то время, как по нормативу НБУ минимальный уровень адекватности капитала должен быть 10%)», - говорится в пресс-релизе банка.

Субдолг был зарегистрирован в Национальном банке Украины 26 января 2010 года, а официально включен в капитал 2 февраля т.г.