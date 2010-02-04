Fitch об урегулировании ситуации в банковском секторе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало специальный отчет, в котором говорится о том, что урегулирование ситуации в украинском банковском секторе должно стать ключевым приоритетом для властей Украины на 2010 год, не зависимо от того, кто из кандидатов победит во втором туре выборов президента Украины 7 февраля.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Более устойчивая банковская система будет иметь критическое значение для создания платформы, которая обеспечила бы стабильный рост экономики в будущем», - отмечается в сообщении.

Fitch напоминает, что в настоящее время рейтинги украинских банков ограничены уровнем «B-», на котором находится суверенный рейтинг, и могут быть понижены в дальнейшем в случае сохраняющегося ухудшения суверенной кредитоспособности и основных макроэкономических показателей. И наоборот, усиление политической стабильности, дисциплины в экономической политике и финансовой стабильности после выборов может привести к пересмотру в настоящее время «Негативного» прогноза по суверенному рейтингу и по рейтингам банков обратно на «Стабильный».

«С начала кризиса во II половине 2008 г. украинский банковский сектор испытывал отток депозитов, сокращение ликвидности, резкое ухудшение качества активов и многочисленные случаи дефолтов и реструктуризации долговых обязательств банков», – отмечает директор в московской аналитической группе Fitch по финансовым организациям Ольга ИГНАТЬЕВА.

Также Fitch отмечает, что в украинской экономике произошло заметное сокращение ВВП (по расчетам Fitch, на 14% в 2009 г.), значительная девальвация гривны и усиление давления на государственные финансы. «В 2010 г. улучшение или, по крайней мере, отсутствие дальнейшего ухудшения перспектив для банковского сектора будет иметь ключевое значение для суверенной кредитоспособности, – говорит О.ИГНАТЬЕВА. – При этом усиление политической и макроэкономической стабильности и стабильности обменного курса оказало бы поддержку восстановлению банковской системы и экономики в целом».

Кроме того, сообщается, что на конец I половины 2009 г. обесценение кредитов, включая проблемные и реструктуризированные кредиты, повысилось в среднем до 34% в банках, рейтингуемых Fitch, в частности, ввиду быстрого роста кредитования до кризиса, слабого управления рисками, существенной доли кредитования в иностранной валюте и резкого экономического спада.

Согласно базовому сценарию Fitch прогнозируется, что обесценившиеся кредиты в секторе достигнут пика в 40%, однако возможно дальнейшее ухудшение ситуации при сохранении негативных тенденций в политической и экономической сферах в 2010 г.

Fitch отмечает, что капитализация сектора в течение кризиса поддерживается умеренными регулятивными требованиями к созданию резервов под обесценение кредитов, существенными вливаниями капитала, значительной прибылью до отчислений в резервы и некоторым снижением левереджа. «В то же время с учетом масштаба проблем с качеством активов, по оценкам Fitch, банковской системе может потребоваться до 92 млрд. грн. (11 млрд. долл.) новых вливаний капитала для восстановления платежеспособности, – отмечает управляющий директор в аналитической группе Fitch по финансовым организациям Джеймс УОТСОН, – Это почти вдвое больше, чем объем взносов капитала, проведенных за 12 месяцев по конец III кв. 2009 г.»

Также указывается, что клиентские депозиты и, как следствие, ликвидность системы, стабилизировались со II кв. 2009 г. после резкого сокращения в IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г., в то время как показатели пролонгации зарубежного долга были высокими, отражая поддержку со стороны иностранных материнских банков для украинских дочерних структур. В то же время ликвидность остается умеренной у многих финансовых организаций, а высокое на сегодня отношение кредитов к депозитам (214% на конец III кв. 2009 г.) и относительно высокое проникновение сектора (отношение «кредиты/ВВП» составляло 84% на конец III кв. 2009 г.) указывают на ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе.

Также Fitch обращает внимание на то, что существенная роль банков в иностранной собственности, на долю которых приходилось 47% активов сектора на конец III кв. 2009 г., являлась стабилизирующим фактором в период кризиса и должна существенно сократить конечную стоимость урегулирования ситуации в банковской системе для властей Украины. В то же время большинство материнских структур, вероятно, будут с осторожностью подходить к увеличению рисков по Украине после кризиса, что будет обусловливать дальнейшее сдерживание роста банковской системы и, вероятно, приведет к повышению конкуренции за привлечение депозитов на внутреннем рынке. Роль банков в государственной собственности в банковской системе усилилась в результате директивного кредитования со стороны «Ощадбанка» (в особенности) и «Укрэксимбанка», а также национализации трех банков, допустивших невыполнение обязательств.