Размер Фонда гарантирования вкладов сократился

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в январе 2010 года сократился на 2% и по состоянию на 1 февраля 2010 года составил 4,216 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 4 февраля 2010 года количество участников Фонда составило 169 (на 1 января т.г. – 172), количество временных участников – 11 (на 1 января т.г. – 12).

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам банков: «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.