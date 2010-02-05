Сегодня в Икалуите встретятся министры финансов и главы ЦБ G7

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран "семерки" открывается сегодня в канадском арктическом поселке Икалуит. Как отмечает ИТАР-ТАСС, этот небольшой населенный пункт, где проживают 6,2 тыс. человек, избран министром финансов Канады Джимом Флаэрти для того, чтобы "продемонстрировать коллегам красоты канадской Арктики".

По словам министра, он ожидает "откровенных и предметных обсуждений" таких вопросов, как ситуация в мировой экономике, оценка эффективности антикризисных мер, необходимость продолжения реформ финансового сектора. Ожидается, что на встрече будет продолжена дискуссия о будущем "семерки" - сохранит ли она свой особый формат или же обретет статус "подгруппы" в рамках "двадцатки". Этот вопрос имеет большое значение для Канады, поскольку, как отмечают местные политологи, "если "семерка" сохранит свое значение, то влияние Канады за столом этих встреч не уменьшится".

Как отметили в преддверии встречи представители министерства финансов, превращение "двадцатки" в основной форум для обсуждения глобальных экономических проблем вынуждает "семерку" вернуться к традиционному для нее формату - рассмотрению вопросов в неформальной обстановке. На вопрос одного из журналистов, не превратится ли "финансовая "семерка" в своеобразный "руководящий орган" "двадцатки", представители министерства финансов ответили довольно уклончиво, сославшись на необходимость "откровенных дискуссий по ключевым финансовым вопросам в узком составе".