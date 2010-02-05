Эксперт: гривня в четверг смогла отыграть потери

В четверг, 4 февраля, гривня смогла отыграть потери текущей недели.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что вчера на межбанковском рынке украинская валюта укрепилась к американской на 0,5%. Сократившаяся ликвидность банковской системы в гривне помогает сдерживать удорожание доллара, считает экономист.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что «благодаря меньшей ликвидности Национальный банк Украины чувствует себя уверенно в управлении свободными ресурсами банковской системы». Так, напомнил экономист, НБУ сократил ставку по своим 7-дневным депозитным сертификатам с 6% до 5% годовых.

Как сообщал УНИАН, на украинском межбанке торги по доллару США в четверг, 4 февраля, открылись следующими котировками – 8,0615/8,0765, к 12:00 цены упали до 8,0330/8,0460.

К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0265/8,0325 грн./долл.