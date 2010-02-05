На межбанке котировки по доллару падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0230/8,0460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2630/0,2638, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9675/11,0020. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3670/1,3672 (четверг – 1,3852/54).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.