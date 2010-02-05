В Украине денежная масса в январе снизилась на 1,5%

В Украине в январе 2010 года денежная масса снизилась на 1,5% – до 480,2 млрд. грн., монетарная база – на 2,8%, до 189,4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, общий объем депозитов в январе т.г. сократился на 0,9% – до 324,7 млрд. грн., при этом депозиты физических лиц выросли на 0,3%, объем остатков кредитных вложений сократился на 2% – до 703,5 млрд. грн.

В Нацбанке отмечают, что на динамику показателей повлияло решение о начале ликвидации ООО «Укрпромбанк», объемы кредитов и депозитов которого перестали учитываться в общих показателях банковской системы.

Средневзвешенная ставка в национальной валюте по кредитам уменьшилась с 19,6% в декабре 2009 года до 17,4% в январе 2010 года. Средневзвешенная стоимость депозитов за этот период снизилась с 14% до 12,4%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка уменьшилась с 7% годовых в декабре 2009 года (в том числе по кредитам овернайт – 3,3%) до 6,2% (по кредитам овернайт – 2,7%) в январе 2010 года.

По данным НБУ, в январе т.г. состоялось уменьшение объема наличности вне банков на 2,5% – до 153,1 млрд. грн., что является традиционным явлением для первого месяца года. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в январе уменьшился до 31,9% по сравнению с 32,2% в декабре 2009 года.

Объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых, а объем операций регулятора по мобилизации средств составил 16,6 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 7,9% годовых.

В НБУ утверждают, что операции по регулированию ликвидности позволили обеспечить равновесие на денежно-кредитном рынке и избежать избыточного роста ликвидности банков – объем корсчетов банков в январе увеличился на 0,6%, до 17,5 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 12,2 млрд. грн., в том числе 5,7 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

Регулятор отмечает, что динамика бюджетных средств в январе т.г. на состояние ликвидности банков существенно не влияла. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в январе увеличился на 72,7% (что в номинальном объеме составляет лишь 0,8 млрд. грн.) – до 1,9 млрд. грн.