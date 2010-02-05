«Альфа-Банк» (РФ) приобретет блок-пакет украинского «Альфа-Банка»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) предоставил разрешение ОАО «Альфа-Банк» (Москва, Российская Федерация) на приобретение более 25% акций в ПАО «Альфа-Банк» (Киев, Украина).

Об этом говорится в пресс-релизе АМК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в декабре прошлого года руководство российского «Альфа-Банка» заявило о намерении вернуться в состав крупнейших акционеров украинского «Альфа-Банка», который входит в состав консорциума «Альфа-Групп». Тогда речь шла о выкупе всей допэмиссии украинского кредитно-финансового учреждения, в результате чего российский банк приобретет 19,9% акций.

Как сообщал УНИАН, акционеры украинского «Альфа-Банка» 30 ноября 2009 года приняли решение об увеличении уставного капитала на 25%, или 739,435 млн. грн., – до 3,716 млрд. грн. путем дополнительного выпуска акций. Банк проводит закрытое размещение простых именных акций номиналом 1 грн. в период с 15 января по 30 марта 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 28,694 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,314 млрд. грн., обязательства – 25,816 млрд. грн., собственный капитал – 2,878 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

По итогам 2009 года банк получил убыток в размере 348,405 млн. грн.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».