Германия - тоже "налоговый оазис"

Немецкие политики дружно клеймят Швейцарию, обвиняя ее в пособничестве уклонению граждан ФРГ от налогов. Но способствует этому и сама налоговая система Германии, считает обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер, сообщает Немецкая волна.

Правительство ФРГ уже второй раз за два года покупает нелегально скаченную информацию на состоятельных жителей страны, скрывающих свои сбережения в "налоговых оазисах". В первом случае речь шла о Лихтенштейне, теперь - о Швейцарии. То есть фактически немецкое государство идет на сделку с одним преступником, чтобы вывести на чистую воду других.

У нас, дескать, нет другой возможности, разводят руками в Берлине, поскольку такие страны, как Лихтенштейн и Швейцария, с их священной банковской тайной даже при наличии обоснованных подозрений не готовы оказывать Германии правовую помощь в преследовании злостных немецких налоговых грешников. Ущерб они наносят колоссальный, а отдуваться за него приходится честным налогоплательщикам неоправданно высоким фискальным бременем.

Считается, что богатые немцы держат на зарубежных счетах порядка 300 миллиардов евро. Это и "левые" доходы, с которых вообще не уплачены налоги, и, быть может, полученные честным образом, процентами по которым, однако, полагается делиться с государством.

Предположим, в Швейцарии хранится половина этих денег. Предположим, Швейцария приоткроет свою банковскую тайну и передаст сведения на немецких вкладчиков, как она это сделала в отношении американских под нажимом Вашингтона. Предположим, эти несколько тысяч человек доплатят положенное в казну. Сумма, наверняка, набежит приличная - несколько сот миллионов. Но она - все равно цветочки по сравнению с теми суммами, которые недоплачивают немецкие налогоплательщики в самой Германии. Причем, в большинстве случаев, совершенно легально.

Свыше половины жителей ФРГ, например, снимают квартиры и вносят за нее арендную плату владельцу недвижимости, с которой тому полагается, как с дохода, отчислять налоги. Но он - практически не отчисляет, умудряясь доказывать фининспектору, что содержание дома (то есть производственные расходы) едва ли не выше, чем доход с него.

Немецкое налоговое законодательство самое запутанное в мире. В нем столько правил, исключений, исключений из исключений и льгот, что без налогового советника не разберешься. Да что далеко ходить!

Вот мы, журналисты в Германии, на вполне законных основаниях можем вычитать из нашего налогооблагаемого дохода расходы на кофе. Кто-то когда-то решил, что без кофе журналист работать не может. И изысканную перьевую ручку за 500 евро мы можем декларировать, как производственный расход, хотя давно уже стучим по клавишам компьютера, который, как и коньяк для угощения партнера по интервью, разумеется, тоже можно списать с налогов.

Некоторые немецкие умельцы, не вступая в конфликт с законом, так арифметически прибедняются, что порой фининспектору с них вообще взять нечего или - намного меньше, чем полагается.

Максимальная ставка налогообложения в Германии - 42 процента. Но эту ставку платят единицы. Даже 450 самых богатых людей в Германии, подсчитал немецкий институт экономических исследований, отчисляют в казну в среднем только 34 процента своих доходов. У фининспектора же есть всего три с половиной часа времени, чтобы проверить увесистую налоговую декларацию простого немецкого миллионера.

Ущерб, который наносится государственной казне ФРГ в результате законного и незаконного уклонения от уплаты налогов, эксперты оценивают в 200 миллиардов ежегодно. Швейцария - отдыхает. 200 миллиардов - это две трети годового бюджета и в два с лишним раза больше, чем запланированная на текущий год его новая задолженность, необходимость в которой возникла из-за мирового финансового и экономического кризиса.

При этом подавляющая часть немцев вообще-то честно платит налоги, даже с доходов, которые можно было бы не афишировать. Мы с женой, например, регулярно берем частные уроки у нашего тренера по спортивным танцам. Рассчитываемся наличными, из рук в руки без всяких расписок. Работнику Н-ского ликероводочного завода или М-ской частной радиостанции, получающему часть зарплаты "по-черному", в конверте, даже голову не придет показать его содержимое налоговой инспекции. Он мне не поверит, но я точно знаю, что и с моего гонорара за частный урок тренер платит налоги.

Не у всех, но все-таки у большинства немцев есть понимание прямой зависимости его налоговой честности с состоянием дорог, по которым он ездит, с температурой и чистотой воды в городском бассейне, где он плавает по вечерам, величиной класса, в которую ходит его дочка, ценами на билеты в театры и музеи.

Примечательный факт: правительство ФРГ под нажимом участвующих в нем либералов планирует уменьшить со следующего года налоговое бремя. По опросам же, большинство немцев - даже сторонники либеральной СвДП - выступают против такой меры, понимая, чем чреват для страны дальнейший рост государственной задолженности.