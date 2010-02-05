Межбанк: к 12:00 спрэд сужается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0230/8,0460, к 12:00 сузился спрэд до 8,0240/8,0385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/0,2638, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2631/0,2636.

В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,4850 (+0,3175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3670/1,3672, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9675/11,0020, к 12:00 цены составили 10,9790/11,0015.