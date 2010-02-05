Межбанк: к 12:00 спрэд сужается
13:18, 05 февраля 2010Финансы
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Доллар - 8,02/8,03 грн./долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0230/8,0460, к 12:00 сузился спрэд до 8,0240/8,0385 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/0,2638, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2631/0,2636.
В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 30,4850 (+0,3175).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3670/1,3672, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9675/11,0020, к 12:00 цены составили 10,9790/11,0015.
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