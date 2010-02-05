Нацбанк в январе выкупил ОВГЗ на 6,3 млрд. грн.

Национальный банк Украины в январе этого года осуществил операции по выкупу у банков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 6,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

В Государственный бюджет Украины на протяжении прошлого месяца по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило средств на общую сумму 1 млрд. 166,82 млн. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 22,32% годовых.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь 2010 года составил 389,31 млн. грн., в том числе основной долг – 141,45 млн. грн., уплата дохода – 247,86 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед НБУ).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.