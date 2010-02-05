Греция изменит законы ради сокращения дефицита бюджета

Власти Греции намерены в ближайшей перспективе изменить налоговое законодательство и законы, регулирующие выплату заработной платы, в рамках программы, направленной на сокращение дефицита бюджета страны. Об этом сегодня заявил премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в ходе своего визита в индийский г.Дели, сообщает РБК.

"Я понимаю, что наша экономическая политика может вызвать недоверие, поэтому мы должны доказать ее эффективность. Мы убедительно покажем эффективность этой программы", - заявил греческий премьер-министр, передает Reuters.

Подробностей предполагаемых законодательных реформ Г.Папандреу не сообщил. Он также отметил, что в настоящее время Греция осваивает средства, выделенные ей ЕС на сокращение дефицита бюджета и стимулирование экономики.

Накануне министр финансов Греции Георгиос Папаконстантину заявил, что Греция не собирается повышать подоходный налог, составляющий сейчас 40%, или менять схему налогообложения банковских депозитов, чтобы получить добавочную выручку. Однако ранее греческие власти объявили о повышении налогов на топливо.

Также Г.Папаконстантину пообещал, что размер субсидий в бюджетной сфере будет повышаться только на уровне с официальным прогнозом по инфляции.

Напомним, что 3 февраля Европейская комиссия (ЕК) поддержала план правительства Греции по сокращению государственного долга и приведению бюджета страны к относительному балансу. Однако, одобрив т.н. Программу стабильности Греции, Брюссель предупредил, что Афинам могут понадобиться дополнительные меры по сокращению расходов и, соответственно, увеличению доходной части бюджета, в том числе за счет новых налогов.

Кроме того, ЕК отметила, что бюджетная статистика Греции по-прежнему не вызывает полного доверия. "Учитывая то, что Греция не сумела выполнить свои обязанности по предоставлению надежной бюджетной статистики, комиссия предпишет греческому правительству предпринять все необходимые шаги, чтобы впредь обеспечивать предоставление достоверных сведений о состоянии государственных финансов", - говорилось в сообщении ЕК.

Греция намерена снизить бюджетный дефицит до уровня ниже 3% ВВП к 2012г., что будет соответствовать так называемым маастрихтским критериям. 15 января греческое правительство представило Еврокомиссии программу стабилизации государственных финансов на период 2010-2013гг.

Этот план предусматривает поэтапное сокращение бюджетного дефицита - до 8,7% ВВП в текущем году, до 5,6% - в 2011г., до 2,8% - в 2012г. и, наконец, до 2% - в 2013г. В 2009г. этот показатель составил 12,7% от ВВП.

В настоящее время Греция является очевидным "слабым звеном" в еврозоне: ее фискальные проблемы давят на финансовые рынки и вызывают опасения возможного дефолта страны. Чиновники ЕС неоднократно пытались успокоить рынки, заявляя, что Греции дефолт не грозит, однако напряженность вокруг финансового положения этой страны сохраняется. Страна переживает самый тяжелый экономический кризис со времени присоединения к зоне евро в 2001г.