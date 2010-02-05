Минфин проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины 9 февраля проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 12 сентября 2012 года и 26 сентября 2012 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. На протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Средневзвешенная доходность правительственных бумаг в целом за год составила 12,21% (с учетом облигаций, выпущенных с целью докапитализации коммерческих банков и реструктуризации долга правительства перед Нацбанком Украины).

В 2009 году Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2009 год составил 22,450 млрд. грн., в том числе основной долг – 17,925 млрд. грн., выплата дохода – 4,525 млрд. грн.