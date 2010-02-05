Госдолг Украины в 2009 году вырос на 59%

На протяжении 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (на 59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн. или 37 млрд. 749,33 млн. долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, увеличение суммы госдолга произошло, в основном, за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для увеличения уставных капиталов банков и НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 44 млрд. грн., или 39,3% рост объема долга) и для пополнения Стабилизационного фонда (на сумму 4,7 млрд. грн., или 4,2%), получения второго транша кредита Международного валютного фонда (на сумму 36,9 млрд. грн., или 32,9%), получения первого программного займа Всемирного банка на реабилитацию финансового сектора (на сумму 3,2 млрд. грн., или 2,9%) и роста курсов иностранных валют к гривне (на сумму 5,8 млрд. грн., или 5,2%).

По данным Минфина, на 31 декабря 2009 года государственный и гарантированный государством внешний долг составил 196 млрд. 295 млн. 489,41 тыс. грн. (65,12% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 583 млн. 029,37 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 105 млрд. 132 млн. 919,41 тыс. грн. (34,88%), или 13 млрд. 166 млн. 301,74 тыс. долл.

Государственный долг Украины на 31 декабря 2009 года составлял 211 млрд. 622 млн. 388,29 тыс. грн. (70,21%) или 26 млрд. 502 млн. 490,73 тыс. грн.

Статьей 11 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в сумме 193 млрд. 076 млн. 747,3 тыс. грн.

В Минфине сообщили, что превышение фактического объема государственного долга над предельным составляет 18 млрд. 545 млн. 641 тыс. грн. и вызвано как осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 85 в сумме большей, чем предусмотрено дополнением №2 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», так и ростом фактических курсов иностранных валют против прогнозных, которые применялись при планировании Государственного бюджета.

Также сообщается, что государственный внешний долг составил 120 млрд. 552 млн. 311,52 тыс. грн. (39,99%), или 15 млрд. 097 млн. 346,48 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 91 млрд. 070 млн. 076,77 тыс. грн. (30,21%), или 11 млрд. 405 млн. 144,25 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 806 млн. 020,53 тыс. грн. (29,79%), или 11 млрд. 246 млн. 840,38 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 75 млрд. 743 млн. 177,89 тыс. грн. (25,13%), или 9 млрд. 485 млн. 682,89 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 062 млн. 842,64 тыс. грн. (4,5%), или 1 млрд. 761 млн. 157,49 тыс. долл.

При этом государственный внешний долг увеличился на 34 млрд. 529 млн. 209,73 тыс. грн. (40,14%), в основном, за счет транша кредита МВФ (на сумму 36,9 млрд. грн.) и роста курсов валют к гривне (на сумму 3 млрд. грн.), государственный внутренний долг – на 46 млрд. 403 млн. 529,18 тыс. грн. (103,89%), в основном, за счет выпуска ОВГЗ для увеличения уставных капиталов банков и НАК «Нафтогаз Украины» (на сумму 44 млрд. грн.).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 31 млрд. 085 млн. 283,09 тыс. грн. (52,94%), что связано как с изменениями курсов валют (на сумму 2,8 млрд. грн.), так и с получением второго транша кредита МВФ (на сумму 10,1 млрд. грн.) и выпуском облигаций НАК «Нафтогаз Украины» под государственные гарантии (на сумму 12,8 млрд. грн.).