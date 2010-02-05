Для клиринговых операций теперь нужно разрешение НБУ

Для осуществления клиринговых операций теперь необходимо будет получить разрешение Национального банка Украины.

Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 5 января 2010 года №6 “Об утверждении Изменений к Положению о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем” (регистрация в Минюсте Украины - 30 января 2010 года), текстом которого располагает УНИАН.

«Требования этого Положения распространяются на юридических лиц, которые заключили договоры о членстве/участии в международных платежных системах, на банки и небанковские учреждения, которые создали внутригосударственные/международные платежные системы, на юридических лиц, которые намереваются осуществлять клиринговые операции и расчеты, на других юридических лиц, а также на физических лиц, которые являются субъектами отношений, которые возникают во время проведения перевода средств», - говорится в документе. При этом указывается, что требования Положения не распространяются на платежные системы, платежной организацией которых является Национальный банк..

Также, НБУ предусмотрел, что он может отменить регистрацию договора о членстве/участии в международной платежной системе, если юридическое лицо в течении года после получения регистрации не предоставляло услуг по осуществлению переводов с помощью международной платежной системы.

Пунктом 4 постановления НБУ предусмотрено, что оно вступает в силу со дня его официальной публикации (ориентировочно, 15 февраля 2010 года).

Справка УНИАН. Клиринг (англ. clearing) - система безналичных расчетов, основанная на зачёте взаимных требований и обязательств. Широко используется как во внутренних, так и в международных расчётах.