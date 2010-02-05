НБУ 10 февраля проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 10 февраля проведет специальный аукцион по продаже долларов США, 12 февраля – по продаже швейцарских франков.

Об этом говорится в письмах НБУ комбанкам, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 10 февраля и 10 тыс. швейцарских франков – для аукциона 12 февраля. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. швейцарских франков может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционах 10 и 12 февраля, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», – отмечает НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.