Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0230/8,0460, к 12:00 сузился спрэд – 8,0240/8,0385. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0550/8,0750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2630/0,2638, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2631/0,2636. К закрытию цены поднялись до 0,2634/0,2640. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4300 (+0,2625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3740. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9675/11,0020, к 12:00 цены установились на уровне 10,9790/11,0015. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 11,0240/11,0470.