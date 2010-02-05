S&P: госфинансы Украины будут испытывать давление

Государственные финансы Украины (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ССС+/Стабильный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В-/Стабильный/С) будут по-прежнему испытывать давление на протяжении 2010 г. — в отсутствие более последовательно проводимых реформ в энергетическом секторе и пенсионной системе.

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor’s, переданном агентству УНИАН.

«Но даже при этих условиях — когда бюджет 2010 г. не утвержден и еще только должен пройти второй тур президентских выборов — Рейтинговая служба Standard & Poor’s продолжает считать, что дефолт отнюдь не неизбежен» - отмечается в сообщении.

Standard & Poor’s напонинает, что в ноябре 2009 г. Верховная Рада Украины отклонила проект бюджета и потребовал значительного увеличения расходов на 2010 г. (на 300 млрд. грн., или 30% ВВП). Согласия по вопросу бюджета на 2010 г. достигнуто не было. В результате часть расходов бюджета 2009 г. была перенесена на 2010 г. без уточнения конкретных статей. «На практике это означает, что как минимум в течение первого квартала 2010 г. новое правительство будет иметь возможность производить расходы по своему усмотрению в рамках более низкого бюджета расходов. В реальном выражении объем расходов может даже упасть, так как, по оценкам Национального банка Украины (НБУ), средняя инфляция в 2010 г. составит 14%» - говорится в сообщении.

По мнению Standard & Poor’s, эта ситуация позволит несколько смягчить положение с «мгновенной» ликвидностью, однако она вряд ли восстановит доверие к экономическому руководству страны, поскольку означает пролонгацию электорального периода и, следовательно, возможность задержки в восстановлении отношений с Международным валютным фондом (МВФ).

Также S&P указывает, что дефицит консолидированного бюджета государственного сектора в 2009 г. составлял чуть более 8% ВВП (на конец года). Эта оценка не учитывает сумму вливаний капитала в пошатнувшуюся финансовую систему в размере 2,3% ВВП (они были монетизированы Национальным банком Украины в соответствии с условиями программы МВФ о предоставлении Украине стабилизационного кредита), но учитывает увеличение кредитов центрального правительства пенсионной системе в 2009 г. (по оценкам, это 0,6% ВВП), а также трансферты НАК «Нафтогаз Украины» в размере 2,4% ВВП. «Эта цифра также не включает значительное (и непосильное) увеличение размера пенсий, принятое Радой в октябре прошлого года. В зависимости от того, как будут реализованы решения Рады об увеличении минимального размера заработной платы и, соответственно, пенсий, «цена» выполнения Закона «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» может составить от 2,5 до 7% ВВП» - подчеркивает S&P.

Рейтинговая служба отмечает, что правительство Украины испытывает серьезные денежные затруднения, что в немалой степени обусловлено вялым внутренним спросом и проведением второго тура президентских выборов, сказывающимися на собираемости косвенных налогов. ««Денежные» проблемы могут посредством разных сценариев увеличить влияние могущественных олигархов внутри правительства. Ранее высказывались опасения по поводу вызванного экономическим кризисом роста теневой экономики и, следовательно, сокращения налоговой базы» - считают в Standard & Poor’s.

Кроме того отмечается, что ввиду того, что аппетит украинских банков на государственные долговые обязательства более или менее удовлетворен, внешние рынки закрыты, выполнение соглашения с МВФ приостановлено, а оставшаяся часть Special Drawing Rights (SDR) в размере 2 млрд. долл., предоставленных Украине по квоте МВФ, использована в основном на расчеты с «Газпромом» за 2009 г., можно предположить, что ситуация с финансированием бюджета в 2010 г. будет весьма непростой.

Как сообщает Standard & Poor’s Национальный банк Украины располагает дополнительной суммой в размере около 2 млрд долл., которые могут быть переданы «Нафтогазу» для осуществления платежей за газ в первые несколько месяцев 2010 г. Как результат, в 1-м квартале года проблема финансирования не должна быть значительной, а государственный бюджет может пополняться за счет авансовых платежей государственных предприятий. Но к весне проблемы финансирования должны обостриться в связи, в частности, с повышением начиная с мая объема выплат по казначейским векселям с наступающими сроками погашения.

Также S&P заявляет о существовании риска усиления давления на НБУ со стороны кругов, выступающих за монетизацию бюджетного дефицита. «Новый президент страны в течение 2010 г. назначит нового главу этого учреждения; срок исполнения полномочий прежнего главы НБУ истек в декабре 2009 г. До сих пор НБУ стойко противостоял этому давлению, согласившись лишь на монетизацию вливаний капитала в банковский сектор (как это предусматривало соглашение с МВФ)» - говорят в рейтинговой службе.

«Согласно базовому сценарию Standard & Poor’s, Закон «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» не сможет быть исполнен, а неисполнение контрактных обязательств будет оставаться существенным по объему вплоть до возобновления программы МВФ, ожидаемого весной или в начале лета 2010 г. Этот сценарий предусматривает высокую вероятность постепенного улучшения состояния государственных финансов — особенно в случае ускорения роста ВВП до 4%, как ожидает Standard & Poor’s. Однако сохранение политической неопределенности означает высокую вероятность того, что эти изменения в лучшую сторону будут задерживаться или что их не будет вообще» - говорится в сообщении» - отмечается в сообщении.