Валовые международные резервы НБУ уменьшились до 25,3 млрд. долларов

Валовые международные резервы Национального банка Украины в январе 2010 года, по оперативным данным, уменьшились на 4,6% – до 25 млрд. 285,8 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь 2010 г. составил 8 млрд. 441 млн. долл. При этом, сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 079,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января 2010 г. составил 2 млрд. 270,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 718,6 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 552,2 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 57,7 млн. долл., и на 29 января 2010 г. составили 13 млрд. 854 млн. долл.

Также сообщается, что в 2009 году прирост реального эффективного обменного курса гривни относительно декабря 2008 года составлял 0,3%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни на протяжении года уменьшился на 5,7% преимущественно из-за ее девальвацию относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины.