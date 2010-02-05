НБУ: курс гривни на межбанке в январе снизился на 0,27%

По итогам января снижение курса гривни относительно доллара США на межбанковском рынке составляло 0,27% - до 8,0173 грн./долл. США, а на наличном рынке по операциям банков по продаже наличных долларов США - 0,67 %, до 8,0885 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, официальный курс гривни с начала января снизился относительно доллара США на 0,2% - до 8,0012 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля укрепился, соответственно, на 2,17% - до 11,2009 грн./евро и на 0,19% - до 2,6352 грн./10 рублей.

Также сообщается, что в январе состоялось 6 аукционов по продаже валюты населению, на которых было продано 32,1 млн. долл. США, 1,4 млн. швейцарских франков и 0,1 млн. евро.

НбУ отмечает, что на протяжении прошлого месяца на валютном рынке Украины наблюдалось сезонное уменьшение общего объема операций. Однако, в отличие от предыдущих лет, напряжение избирательного периода не привело к существенному обострению на нем валютных дефицитов.