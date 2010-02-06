Банк России готов объявить войну "черным" менялам

Банк России может прекратить регистрацию новых пунктов обмена валюты уже в 2010 году, а действующим пунктам, специализирующимся исключительно на этих операциях, отведет до полугода на перерегистрацию в новое структурное подразделение (дополнительный офис, операционный офис, филиал и др.) с расширенным числом функций, сообщает РИА Новости

ФАС поддерживает коллег из ЦБ. Банкиры лояльны к новациям регулятора: инициатива упорядочить деятельность обменников даст возможность зарабатывать на этом реальным кредитным организациям, а не только "менялам".

По оценке зампреда комитета по финансовому рынку Госдумы Лианы Пепеляевой, в данном случае речь идет об обменных пунктах, которые осуществляют только операции по купле-продаже валют и не предоставляют иных банковских услуг. "Таких обменных пунктов немного, в стране их около 700, при этом более 600 - в Москве", - сказала депутат.

Обмен в законе

Согласно законодательству, в РФ пункты обмена валюты могут открываться при наличии помещения, отвечающего требованиям, установленным ЦБ, при этом банк, открывший "обменник", обязан зарегистрировать его в Главном территориальном управлении Центробанка.

В настоящее время любой пункт по обмену валюты в России должен принадлежать какому-либо российскому банку и осуществлять операции от его имени. Большинство банков осуществляет валютообменные операции в своих отделениях наряду с другой профильной деятельностью, но есть банки, занимающиеся исключительно операциями по обмену валюты через "обменники". На практике клиенты часто не могут узнать о принадлежности обменного пункта, что затрудняет борьбу с фактами мошенничества, которыми изобилуют СМИ и блоги.

Надзор бдит

ЦБ может уже в этом году принять нормативный акт, который прекратит регистрацию новых обменников, сообщил РИА Новости член совета директоров ЦБ, директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов.

Он напомнил, что все внутренние структурные подразделения банков вправе проводить обмен валюты. Речь идет о том, чтобы эта деятельность не была для подразделения банка единственной, добавил собеседник агентства.

По словам Сухова, решение регулятора обусловлено тем, что зачастую обмен валюты в обменных пунктах сопряжен "с проведением разных нетранспарентных операций".

Директор департамента ЦБ сказал, что на доступность банковских услуг это решение не окажет никакого влияния.

Во многих регионах таких обменников нет вообще, соглашается Пепеляева. Даже в Новосибирске существует только один подобный пункт, при этом банковских офисов и отделений, которые предоставляют услуги по обмену валют - в сотни раз больше, рассказала она.

Надзор за исполнением данного решения возлагается на территориальные учреждения ЦБ.

ФАС "за"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разделяет обеспокоенность ЦБ в части деятельности некоторых обменников, но опасается того, что из-за уменьшения количества точек обслуживания конкуренция снизится, сказал замглавы службы Андрей Кашеваров.

"Убирая эту форму (обменные пункты - ред.) надо думать над тем, чем она может быть заменена", - сообщил Кашеваров РИА Новости.

Этот вопрос сродни обсуждению темы терминалов моментальной оплаты, полагает замглавы ФАС.

По мнению Пепеляевой, должен быть установлен определенный переходный период для того, чтобы банки, которым принадлежат такие обменные пункты, и их клиенты, могли безболезненно адаптироваться к новым условиям.

Антимонопольная служба по-прежнему фиксирует нарушения в работе обменников: но если раньше они просто вывешивали один курс обмена, а реально проводили операции по другому, то теперь, признался Кашеваров, уловки стали более изощренными - клиентам банка предлагают поменять валюту по менее выгодному курсу, например, из-за нехватки купюр.

Быть или не быть

Предложение ЦБ не осталось не замеченным российскими блогерами, хотя их реакцию нельзя назвать позитивной.

"...А не начнется ли вновь повальный обмен валюты на городских рынках?.. там то еще хлеще обманут...", - написал один из них. "Народ шеманется менять валюту, вот и будут рубить комиссию и на спредах в своих обменниках", - пишет другой.

"Все очень просто. Сначала Центробанк отпускает доллар, продолжая жестко его контролировать, а сейчас закроют все обменники и банки, которые не отвечают их интересам, и установят бешеную маржу, и неплохо наварятся на народе", - полагает автор блога.

Банк? Какой-такой банк?

Корреспондент РИА Новости решил выяснить, какому банку принадлежит обменный пункт, находящийся на Садовом кольце буквально в двух шагах от офиса агентства.

Войти в небольшую палатку можно только после звонка и приглашения, поступающего изнутри. Двухметровая клетушка разделена на территорию клиента, на стене которой должна быть размешена информация о предоставляющем услуги банке, и "загон" для кассира.

Вопрос, какому банку принадлежит обменный пункт, вызвал у кассира, однозначную реакцию - он злобно процедил: "Выходим" и открыл дверь.

В развешанных по клетушке документах название банка присутствовало, но найти такое кредитное учреждение на сайте Банка России не удалось. Значит, такого банка нет, а "обменник" функционирует нелегально, хотя и заверяет что у него "честный курс".

Предъявить претензии такому "банку" в обмане нереально - его просто нет, доказать, что вас обманули - тоже.

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, после создания мини-офисов на базе нынешних обменников граждане реже будут сталкиваться с мошенничеством, потому что именно услугами последних они чаще всего и недовольны: либо курсом, либо комиссионными.

"Вопрос не в том, что обменники кому-то мешают, а в том, что сегодня существует множество пунктов обмена валюты, которые лишь формально действуют от имени того или иного банка. Нередко граждан, которые туда обращались, обманывали, а потом люди даже не могли понять, кому жаловаться", - отметил Тосунян на "Русском радио".