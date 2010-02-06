В США не ждут второй волны кризиса

Глава Минфина США Тимоти Гайтнер заявил, что США вряд ли испытают на себе вторую волну кризиса, сообщает Газета.Ру.

На этой неделе на фоне проблем в экономиках стран ЕС Dow Jones опускался ниже 10000, заканчивая сессии, тем не менее, выше этой отметки.

«Мы сейчас как никогда за последние 12 месяцев далеки от такого развития событий, как вторая волна кризиса», - сказал Гайтнер в интервью телекомпании ABC.