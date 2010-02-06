НБУ: Правительство должно обеспечить предсказуемость экономики

Правительство должно обеспечить предсказуемость экономической, прежде всего, фискальной политики как минимум на три года вперед. Об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь Шумило в ходе очередного заседания Финансового пресс-клуба, пишет Зеркало недели.

"Необходимо требовать от правительства и власти предсказуемости показателей как минимум на три года, чтобы люди знали, что и как будет происходить", - подчеркнул Игорь Шумило.

Он пояснил, что такая предсказуемость позволит средствам, изъятым во время кризиса, в первую очередь, населением, возвратиться в банковскую систему.

"Возвращение этих ресурсов позволит и увеличить финансовые возможности банковской системы, и вернуть то кредитование, которое действительно необходимо для возобновления экономического роста уже в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил Шумило.

"Ключевым моментом является то, чтобы было доверие. Чтобы люди не думали, что могут быть сделаны какие-то шаги, которые дестабилизируют ситуацию на валютном рынке и приведут в дальнейшем к достаточно высокой инфляции и тем самым сорвут эту стабильность", - подчеркнул эксперт.