Экономист: гривня в пятницу подешевела на 0,5%

В пятницу, 5 февраля, гривня подешевела по отношению к доллару на 0,5%, вслед за ростом на 0,5% в четверг.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 8,0550-8,0750 грн./долл. За эту неделю гривня девальвировала на 0,5%.

Экономист полагает, что следующая неделя будет критической для обменного курса. «Понедельник станет первым днем после второго тура выборов, в результате политическая обстановка должен будет максимально накалиться», - подчеркнул он.

А.БЛИНОВ напомнил, что НБУ опубликовал данные по розничному рынку валюты в январе. По словам экономиста, эти данные указывают на то, что граждане остаются активными покупателями иностранной валюты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на оперативные данные Национального банка, объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января 2010 года составил 2 млрд. 270,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 718,6 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 552,2 млн. долл.