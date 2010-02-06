Потребители поддержат отечественное прозиводство

С целью защиты отечественного рынка от импорта без нарушения условий ВТО и кредитной поддержки отечественных предприятий за счет уплаченного им потребителями НДС целесообразно повысить ставку НДС до 25%, заменить налог на прибыль предприятий налогом на затраты предприятий и ввести налог с оборота в качестве источника формирования Пенсионного фонда и других социальных фондов вместо начислений на фонд заработной платы, сообщает Лига

Такое мнение высказал директор Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства финансов Украины Владимир Парнюк в ходе очередного заседания Финансового пресс-клуба, организованного при поддержке "Зеркала недели".

Он напомнил, что существует разница между временем уплаты налога на добавленную стоимость на внутреннем рынке и при импорте: при ввозе товара в страну НДС платится в день пересечения таможенной границы, а на внутреннем рынке налоговые обязательства наступают через 30-60 дней.

"Фактически я получаю кредит от государства на внутреннем рынке. На сегодняшний день это практически 60 дней. Посчитайте: 60 дней на среднюю ставку, которая у нас сегодня есть по кредиту, - и мы получаем кредитование экономики. Увеличив ставку с 20 до 25%, мы одновременно защищаем внутренний рынок и увеличиваем кредитование отечественного производства, потому что эти средства, которые должны поступить в бюджет, фактически использует производитель", - подчеркнул чиновник.

Напомним, Премьер-министр Юлия Тимошенко считает целесообразным для стимулирования развития малого и среднего бизнеса усовершенствовать систему администрирования налога на добавленную стоимость.