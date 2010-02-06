Пенсионный фонд не предоставил информацию о бюджете-2009

Пенсионный фонд вопреки Указу Президента от 12 мая 2009 г. «О мероприятиях по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине» на 1 февраля 2010 года не предоставил информацию о выполнении бюджета за 2009 год.

Об этом говорится в аналитической записке пресс-службы Президента о выполнении госбюджета в январе 2010 года, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно оперативным данным ПФ, в январе т.г. в бюджет фонда поступило 7 млрд. 581,8 млн. грн. собственных поступлений, что на 15,1% больше запланированного показателя, а также на 13,% больше по сравнению с январем 2009 г.

По данным Министерства труда и социальной политики, общий объем расходов на пенсионные выплаты в январе 2010 г. составил 14,651 млрд. грн. С учетом других необходимых операционных расходов фонда общая сумма его расходов в январе т.г. составила 14 млрд. 995,9 млн. грн.

Таким образом, разрыв в собственных доходах и расходах составляет приблизительно 7,4 млрд. грн.

За счет займов из госбюджета бюджет ПФ балансировался на протяжении 2009 г. Следовательно, новый год фонд начал с новыми долгами, говорится в аналитической записке. Причина – продолжение политики получения ПФ займов из госбюджета для выплат пенсий. Правительству так и не удалось найти действенных инструментов для приостановки негативных тенденций по наполнению бюджета фонда. При сохранении такой негативной тенденции задолженность ПФ по полученным займам может превысить уровень (с учетом задолженности за 2009 год) в 47 млрд. грн.

Попытки правительства избежать любых реформ в сфере пенсионного страхования приводят к выводу, что именно такой объем средств необходимо будет дополнительно предоставить фонду из госбюджета. Но возможности для этого у правительства ограничены: в январе наблюдалось значительное уменьшение средств на едином казначейском счете (на 26 января 2010 г. – 420,4 млн. грн. – наименьший объем за последние 7 лет), отмечают в Секретариате Президента.