Великобритания попросила у Германии данные о вкладчиках

Великобритания обратилась к Германии с просьбой о предоставлении ей украденных данных о 1,5 тыс. лицах, хранящих капиталы на счетах в банках Швейцарии и не выплачивающих налоги. Соединенное Королевство решило приобрести эти данные у немецких чиновников, которые получили в четверг одобрение юристов германского правительства на покупку у анонимного швейцарского информатора компакт-диска за 2,5 млн. евро, содержащего подробную информацию о зарубежных вкладчиках.

Британские власти надеются с помощью этой информации выйти на след уклонистов от уплаты налогов, из-за действий которых казна страны ежегодно теряет сотни миллионов фунтов стерлингов, пишет Financial Times. О своем намерении приобрести у немцев данные с этого диска уже заявили власти Австрии, Бельгии, Дании и других стран.

В банках Швейцарии растут опасения, что утечки данных о клиентах могут подорвать климат доверия и привести к тому, что обладатели счетов переведут средства в банки других стран.