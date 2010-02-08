Экспорт и импорт Японии упали до исторического минимума

Экспорт и импорт Японии в 2009 году сократились в самых крупных размерах за все время ведения соответствующей статистики. Как сообщило сегодня в Токио Министерство финансов, поставки товаров за рубеж уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 34,3% - до уровня 50,84 трлн иен /более 570 млрд долл/. Объем импорта упал на 36,2% и составил 46,78 трлн иен - порядка 526 млрд долл.

Платежный баланс, который отражает движение товаров, услуг и капиталов между Японией и другими странами, в 2009 г был по-прежнему сведен с активным сальдо в размере около 13,3 трлн иен. Однако его объем сократился по сравнению с 2008 г на 18,9% и оказался самым незначительным с 2001 г.

Сокращение экспорта было вызвано, в первую очередь, уменьшением поставок на охваченные кризисом рынки США и ЕС автомобилей, электроники, стальных изделий. В то же время японский импорт "подешевел" преимущественно из-за выгодного для страны сокращения цен на нефть.

В нынешних условиях надежды японских производителей связаны преимущественно с рынками стран Азии, в первую очередь, Китая. На фоне всеобщего спада поставки товаров в КНР возросли в прошлом году на 11,7%, передает ПРАЙМ-ТАСС.