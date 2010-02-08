Центробанк Кувейта понизил учетную ставку на 50 б.п.
09:00, 08 февраля 2010Финансы
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Центральный банк Кувейта /ЦБК/ понизил учетную ставку на 50 базовых пунктов - с 3 до 2,5%. Об этом в воскресенье сообщил информационному агентству КУНА управляющий ЦБК шейх Салем Абдель Азиз Ас-Сабах.
В заявлении он отметил, что это сделано с целью "создания благоприятного климата для развития национальной экономики в ненефтяном секторе", передает ИТАР-ТАСС.
Глава ЦБК подчеркнул также, что уровень инфляции в стране снижается, и в настоящее время он находится на уровне 5,2% в год.
С 8 октября 2008 г ЦБК понижает кредитную ставку в шестой раз, отметил глава Центрального банка Кувейта.
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