Центробанк Кувейта понизил учетную ставку на 50 б.п.

Центральный банк Кувейта /ЦБК/ понизил учетную ставку на 50 базовых пунктов - с 3 до 2,5%. Об этом в воскресенье сообщил информационному агентству КУНА управляющий ЦБК шейх Салем Абдель Азиз Ас-Сабах.

В заявлении он отметил, что это сделано с целью "создания благоприятного климата для развития национальной экономики в ненефтяном секторе", передает ИТАР-ТАСС.

Глава ЦБК подчеркнул также, что уровень инфляции в стране снижается, и в настоящее время он находится на уровне 5,2% в год.

С 8 октября 2008 г ЦБК понижает кредитную ставку в шестой раз, отметил глава Центрального банка Кувейта.