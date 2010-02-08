Эксперт: ставки по всем видам кредитов растут

На рынке кредитования физических лиц на прошедшей неделе произошло небольшое увеличение средних процентных ставок по всем видам кредитования.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «вероятной причиной повышения стоимости кредитов является реакция коммерческих банков на принятие Верховной Радой ряда законов, имеющих популистскую цель защиты заемщиков в ущерб интересам банков». Среди таких документов и законопроект, включающий запрет на изменение процентных ставок и других платежей по кредитам в период всего действия кредитного договора, который вынуждает банки изначально повышать стоимость кредитов с целью покрытия всех возможных рисков на несколько лет вперед, объяснила эксперт.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 1 по 5 февраля 2010 года средняя процентная ставка по кредитам на автомобили увеличилась на 0,6 пункта. Она отметила, что теперь можно получить кредит на приобретение автотранспорта на следующих условиях: срок от 2 до 5 лет, под процентную ставку 22,28% - 36,43% годовых, с авансовым взносом от 30% до 70% от стоимости автомобиля.

По словам эксперта, кредиты на потребительские цели сейчас предлагаются очень небольшим количеством банков на следующих условиях: валюта – гривня, сумма кредита до 15 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36% до 62% годовых.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты на прошедшей неделе возросли в цене на 0,3 пункта и предлагаются на таких условиях: срок кредитования от 1 до 20 лет, первоначальный взнос от 30 до 50%, процентная ставка 20,19-30,36% годовых. «По-прежнему ипотеку кредитуют в основном либо под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам, либо первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками», - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 января 2010 года приняла закон, который запрещает финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором.

Закон предусматривает внесение дополнений в Гражданский кодекс Украины и Закон “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”, в соответствии с которыми наряду с банками, также и другим финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку и другие платежи по уже выданным кредитам.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 4 февраля т.г. подписал данный закон.