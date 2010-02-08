РФ сработается с любым новым Президентом Украины

Россия способна наладить конструктивное сотрудничество с новым Президентом Украины, кто бы им ни стал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в штабе БЮТ журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

М.ЗУРАБОВ посетил штаб Юлии ТИМОШЕНКО, но неохотно общался с журналистами. По словам посла, он приехал в штаб с целью услышать оценку избирательного процесса со стороны представителей штаба.

Посол РФ также сообщил, что до этого он уже побывал в штабе Виктора ЯНУКОВИЧА. Отвечая на вопрос, поздравил ли он В.ЯНУКОВИЧА с победой, М.ЗУРАБОВ сказал: "У меня нет данных, которые говорили бы о чьей-то победе". Он также отметил, что сегодня не встречался ни с Ю.ТИМОШЕНКО, ни с В.ЯНУКОВИЧЕМ. "Коллеги, дождитесь развязки", - сказал посол.

По словам М.ЗУРАБОВА, журналисты не совсем верно интерпретируют его интерес к выборам. "Россия готова работать с любым Президентом Украины. У меня нет никаких сомнений, что конструктивная работа может быть налажена с любой командой", - сказал посол РФ.