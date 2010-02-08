Доллар растет к евро на азиатских торгах

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник рос к евро и высокодоходным валютам на фоне снижения интереса к рискованным операциям из-за бюджетных проблем в еврозоне и сомнений в правомерности введения налога на банки, воспользовавшиеся помощью государства в разгар финансового кризиса, сообщает Рейтер. По отношению к иене доллар стабилен.

Трейдеры сказали, что рынок скептически отнесся к уверениям министров финансов стран-членов "Большой семерки" на саммите в Канаде, что Греция в состоянии самостоятельно сократить дефицит бюджета, не прибегая к помощи Международного валютного фонда.

"Большая семерка" на этот раз не стала публиковать новых заявлений о валютных курсах. Министры финансов и главы центробанков обсуждали введение поборов с банков, взявших кредиты из бюджета.

К 9.21 МСК котировки евро к доллару снизились более чем на 0,3 процента к уровню закрытия в США в пятницу, составив $1,3627/29 единицы японской валюты. В пятницу на электронных торгах EBS они опустились до минимума восьми с половиной месяцев в $1,3585.

Индекс стоимости доллара к корзине из шести главных мировых валют вырос на 0,07 процента до 80,512 пункта, приблизившись к отметке в 80,683 пункта - самой высокой с июля 2009 года.

По мнению игроков на рынке, в этом году иена может ослабнуть в связи с тем, что банк Японии смягчит денежно-кредитную политику ради поддержания экономики или по крайней мере сохранит ключевую процентную ставку близ нуля.

"Игроки на рынке думают, что иена может ослабнуть в более долгосрочной перспективе, но пока эта тенденция не закрепилась", - сказал Акира Хосино из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Котировки доллара к иене остались на уровне закрытия в Нью-Йорке в пятницу в 89,31/,33 единицы японской валюты.