Инфляция в Украине в январе составила 11,1%

Индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, индекс цен производителей в январе т.г. составил 1,9%.

В частности, индекс потребительских цен в январе против декабря на продукты питания и безалкогольные напитки составил 3,2% (0,9% – на хлеб, 7,2% – на молоко, сыр и яйца, 14,3% – на овощи, 18,4% – на картошку, 14,7% – на сахар), на алкогольные и табачные изделия – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одежду и обувь – 0,1%.

Индекс потребительских цен в январе т.г. против января 2009 года на продукты питания и безалкогольные напитки составил 11,1% (9% – хлеб, 17,9% – на молоко, сыр и яйца, 16% – на растительное масло и жиры, 34,6% – на сливочное масло, в 2 раза – на сахар), при этом цены на фрукты снизились на 4,9%, на овощи – на 0,1%, на картошку – на 9,8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 года против ноября составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составляла 15,9%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в 2009 году составляла 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).