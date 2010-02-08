Межбанк открылся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0540/8,0850 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2643/0,2653 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0320/11,0765 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3704/1,3706 долл./евро (пятница, 5 февраля, – 1,3670/1,3672 долл./евро).

В пятницу, 5 февраля, Национальный банк Украины на рынок не выходил.