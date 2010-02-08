Цены производителей промпродукции в январе выросли на 1,9%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 1,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2009 года против декабря 2008 года составил 0,2%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.