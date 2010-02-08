НБУ продлил мораторий на требования кредиторов «Трансбанка»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» до 1 марта 2010 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Постановлением Национального банка Украины от 3 февраля 2010 г. №43 продлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» путем введения моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на один месяц – с 4 февраля 2010 года до 1 марта 2010 года включительно, кроме обязательств АКБ «Трансбанк» по договорам банковских вкладов (депозитов) и банковских счетов физических лиц, а также обязательств перед Национальным банком Украины», – говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ. С 4 июня 2009 года временным администратором в банке назначен независимый эксперт Александр АНДРИЙЧУК.

Согласно постановлению правления НБУ №519 от 1 сентября 2009 года, мораторий на удовлетворение требований кредиторов был продолен с 2 сентября по 2 декабря 2009 года, кроме обязательств по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в рамках лимитов, установленных временным администратором.

Правление НБУ постановлением №716 от 2 декабря 2009 года продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов с 3 декабря 2009 года до 3 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

На 1 января 2010 года активы банка составили 145,024 млн. грн., обязательства – 785,254 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 844,444 млн. грн., отрицательное значение собственного капитала банка составило 640,23 млн. грн., уставной капитал – 65 млн. грн.

Чистый убыток «Трансбанка» по итогам 2009 года увеличился в 430 раз – до 765 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года основными акционерами банка являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир КОСТЕРИН (прямое участие – 11,44%, опосредованное – 72,93%).