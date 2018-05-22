Популистский закон в действии: ставки по всем видам кредитования растут...

В очередной раз опека парламентариев вылезла боком рядовым украинцам, т.е. тем, кого так рьяно защищают народные избранники. В данном случае речь идет о подписанных 4 февраля Президентом Виктором Ющенко изменениях в Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». (Рада данный документ приняла 21 января т.г.).

Главное, чего «добились» депутаты – не только банкам, но и финансовым учреждениям запрещено в одностороннем порядке повышать ставки по уже выданным кредитам.

Кроме того, финансовым учреждениям запрещено требовать досрочного погашения неуплаченной части долга по кредиту и расторгать в одностороннем порядке заключенные договоры в случае несогласия заемщика с предложением увеличить процентную ставку, предусмотренную договором.

Хотели как лучше...

Вроде бы, идея неплохая. Нас хотели обезопасить от давления банков. Причем «хотели» давно. Первый вариант упомянутого закона был внесен на рассмотрение парламентом еще в конце 2008 года – в разгар кризиса. А вот после усиленной корректировки он был принят только в 2010. Больше года раздумий и депутаты определились, как нам помочь. Но на деле, традиционно для Украины, все популистские решения имеют вторую сторону медали. Именно банки и застраховались от «дурного» влияния нововведения - на прошедшей неделе средние процентные ставки по всем видам кредитования выросли.

По мнению заместителя председателя правления «Брокбизнесбанка» Натальи Синявской, вероятной причиной повышения стоимости кредитов является реакция коммерческих банков на данный закон, который вынуждает банки изначально повышать стоимость кредитов с целью покрытия всех возможных рисков на несколько лет вперед.

По ее словам, в период с 1 по 5 февраля 2010 года средняя процентная ставка по кредитам на автомобили увеличилась на 0,6 пункта. Она отметила, что теперь можно получить кредит на приобретение автотранспорта на следующих условиях: срок – от 2 до 5 лет, процентная ставка – от 22,28% до 36,43% годовых, авансовый взнос – от 30% до 70% от стоимости автомобиля.

Она также отметила, что кредиты на потребительские цели сейчас предлагает очень небольшое количество банков на следующих условиях: валюта – гривня, сумма кредита – до 15 тыс. грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий – от 53,36% до 62% годовых.

Ипотечные кредиты на прошедшей неделе выросли в цене на 0,3 пункта и предлагаются на таких условиях: срок кредитования – от 1 до 20 лет, первоначальный взнос – от 30 до 50%, процентная ставка – 20,19-30,36% годовых. «По-прежнему ипотеку кредитуют в основном либо под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам, либо под первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками», – подчеркнула эксперт.

Для общей картины, с учетом «необходимости» принятия закона, обратимся к официальной статистике. По данным НБУ, в прошлом году ставки не только не повысились, а наоборот снизились: по кредитам в гривне - на 2 п.п., валюте - на 2,4 п.п. На сегодня общая сумма проблемных кредитов в банковском секторе приближается к 10%. В этой ситуации совершенно очевидно, что причина неплатежеспособности заемщиков кроится не в ставках, а в высоком уровне девальвации гривни. Наверное, поэтому на протяжении 2009-го финучреждения занимались в основном конвертацией валютных кредитов в гривневые, сохраняя при этом льготные ставки.

По мнению кандидата экономических наук Александра Охрименко, первоначально высокая ставка по кредиту позволяет банку иметь запас маневра по управлению доходами, но с другой стороны, это заведомо будет тормозить возрождение рынка кредитования.

«Ситуация в банковском секторе очень не простоя. Запрет на пересмотр ставок по кредитам «подталкивает» банки вместо кредитования вкладывать деньги в ОВГЗ. При чем размещения облигаций внутреннего госзайма, когда можно вложить деньги с гарантированным доходом 21-24% годовых, все больше становятся популярными среди банков. Наверное, не стоит удивляться, если в ближайшее время главной проблемой финансового рынка Украины будет нежелание банков выдавать кредиты, так как большую часть своих средств они направят на спекуляции с ОВГЗ», - подчеркнул эксперт.

У них как всегда...

А теперь посмотрим как у них. Правда, свежих данных нет, но и «устаревшие» о многом говорят. В третьем квартале 2009 года средневзвешенная процентная ставка по выданным в Евросоюзе корпоративным кредитам сроком один год составила 3,6%. Самые низкие ставки на займы до 1 млн евро - в Австрии: в сентябре там можно было получить кредит по средней ставке в 2,34% годовых. Не менее привлекательными выглядят ставки в Люксембурге, Финляндии, Бельгии, Франции, где ставка составляет около 2,5%. Дороже всего кредиты для бизнеса на Кипре - 6,76%. В Нидерландах выдают кредиты на сумму свыше 1 млн евро под 1,68% годовых. Сопоставимые ставки (меньше 2%) по таким кредитам в сентябре наблюдались также в Бельгии, Финляндии, Италии и Люксембурге. Самые дорогие в еврозоне кредиты (свыше 5%) выдают в Словении и на Мальте.

Средневзвешенная процентная ставка по потребкредитам сроком до 1 года составляет в Евросоюзе 7,8% годовых. Ставка по потребительским кредитам сроком от 1 года до 5 лет в ЕС в среднем составляет 6,78% годовых. В странах еврозоны самые низкие процентные ставки по потребительским кредитам в Финляндии - 3,2% годовых. Самые высокие ставки (около 11%) - в Испании и Италии.

Ставки по кредитам сроком от 1 года до 5 лет в сентябре в Финляндии - 4,8%, в Бельгии, Германии, Франции, Люксембурге, Австрии - колеблются в интервале 5-7% годовых. Достаточно высоки ставки в Словакии (15%) и Португалии (12,8%).

Конечно, нам такие ставки еще долго светить не будут. Кстати, не без помощи народных избранников, о чем свидетельствует очередной их «конфуз». Запретив банкам повышать ставки по выданным кредитам, они фактически разрешили финучреждениям сделать их изначально заоблачными. Одно спасает, сейчас не до кредитов, по крайней мере, большинству украинцев…

Оксана Павловская (УНИАН)