В 2009 г. РФ на треть снизила торговое сальдо

Сальдо торгового баланса РФ в 2009 году сложилось положительным в размере 134,3 миллиарда долларов, что на 66,2 миллиарда долларов меньше, чем в 2008 году, говорится в сообщении ФТС. Экспорт России в 2009 году составил 301,6 миллиарда долларов и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 35,5%. Импорт России в 2009 году составил 167,4 миллиарда долларов и по сравнению с 2008 годом снизился на 37,3%.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2009 году составил 469 миллиарда долларов (с учетом данных о торговле с Белоруссией) и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 36,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 400,5 миллиарда долларов (снижение на 36,3%), со странами СНГ - 68,5 миллиарда долларов (снижение на 35,5%). По прогнозу Минэкономразвития, положительное внешнеторговое сальдо России в 2009 году сократилось до 110,6 миллиарда долларов против 179,7 миллиарда долларов за 2008 года - на 38,5%, импорт снизился до 192,7 миллиарда долларов, экспорт - до 303,3 миллиарда долларов.

Экспорт из России в 2009 году в страны дальнего зарубежья составил 254,9 миллиарда долларов (снижение на 35,9%), в страны СНГ - 46,7 миллиарда долларов (снижение на 32,9%). "Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом следует отметить, что в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост", - отмечается в материалах ФТС.

Основу российского экспорта в 2009 году в страны дальнего зарубежья традиционно составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 69,5% (в 2008 году - 72,6%) и по сравнению с 2008 годом стоимостной объем этих товаров сократился на 38,6%. При этом доля экспорта продовольственных товаров в 2009 году составила 2,5% (в 2008 году - 1,2%) и стоимостной объем поставок продовольственных товаров возрос по сравнению с 2008 годом на 32,4%, а физический - на 70,8%. Такой рост в основном был достигнут за счет увеличения поставок зерновых за рубеж, в том числе за счет экспорта пшеницы (рост на 47,6%), ячменя (рост в 2,4 раза), семян подсолнечника (рост в 2,9 раза). Экспорт свежей и мороженой рыбы увеличился в 5,7 раза.

"Импорт России в 2009 году из стран дальнего зарубежья составил 145,6 миллиарда долларов (снижение на 36,8%), из стран СНГ - 21,8 миллиарда долларов (снижение на 40,5%). "Снижение стоимостных объемов российского импорта в 2009 году было связано с сокращением физических объемов импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров оставались практически на уровне прошлого года", - поясняет ФТС. В прошлом году на долю машин и оборудования в российском импорте приходилось 46% (в 2008 году - 55,9%). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 48% за счет снижения закупок механического оборудования на 40,6%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 70,5%, электрооборудования - на 34%, инструментов и аппаратов оптических - на 39,3%. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 74,3%, грузовых - на 83,1%. Основными торговыми партнерами России в 2009 году среди стран дальнего зарубежья стали Германия, товарооборот с которой составил 39,9 миллиарда долларов, Нидерланды - 39,9 миллиарда долларов, Китай - 39,5 миллиарда долларов, Италия - 32,9 миллиарда долларов, Турция - 19,6 миллиарда долларов, США - 18,4 миллиарда долларов.