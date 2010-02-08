«Калион Банк Украина» будет переименован

«Калион Банк Украина» меняет название на «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Это новое имя является воплощением намерения группы Credit Agricole объединить все свои направления бизнеса под одним именем и усилить международное распознавание бренда Credit Agricole и соответствующих направлений деятельности группы Credit Agricole», - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в пресс-службе, решение о переименовании украинского кредитно-финансового учреждения было принято на собрании акционеров 11 января 2010 года.

В Украине Credit Agricole принадлежит еще один банк – Индэкс-Банк, который ориентирован на розничный сегмент рынка.

«Индэкс-Банк не будет переименовываться. Принцип Credit Agricole состоит в том, что в случае приобретения розничного банка, за ним оставляется прежнее название», - объяснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. "Калион Банк Украина" начал свою деятельность в Украине в 1993 году.

Активы банка сократились на 1 января 2010 года составили 4,503 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3,304 млрд. грн., обязательства – 3,804 млрд. грн., уставный капитал - 172,929 млн. грн., собственный капитал – 698,412 млн. грн.

«Калион Банк Украина» по итогам 2009 года получил чистую прибыль в 259 млн. грн.

Конечным владельцем «Калион Банка Украина» является французская финансовая группа Credit Agricole, которая в Украине владеет также «Индэкс-Банком». В отличие от «Индэкс-Банка», «Калион Банк» не специализируется на работе с населением, а занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов.