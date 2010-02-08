Группа «ТАС» выкупила у Swedbank 51% акций Европейского агентства по возврату долгов.

Об этом говорится в сообщении группы «ТАС», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в 2010 году компания планирует покупать портфели проблемных кредитов у коммерческих банков, с одной стороны, облегчая нагрузку на их балансы, с другой – чтобы профессионально работать с проблемными долгами.

Детали сделки не разглашаются.

Справка УНИАН. Европейское агентство по возврату долгов создано в октябре 2007 года с уставным капиталом в размере около 4 млн. долл. Основной целью компании является оказание содействия финансовым и нефинансовым учреждениям в сфере возврата проблемных активов.

Работа компании базируются на использовании современных методик взыскания, реализуемых на базе колл-центра, в котором работает около 130 операторов (возможность в телефонном режиме генерировать до 260 тыс. контактов в месяц), и всеукраинской сети региональных individual-collection представительств.

Группа «ТАС» осуществляет свою деятельность в промышленности, строительстве, финансовом секторе, сельском хозяйстве и других секторах экономики.