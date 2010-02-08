Базовая инфляция в Украине в январе составила 0,8%

Базовая инфляция в Украине в январе 2010 года (к предыдущему месяцу) составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), в 2009 году – 12,3% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).