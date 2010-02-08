НБУ обяжет банки формировать резервы под кредитные риски

Национальный банк Украины разработал проект положения о формировании банками резервов под кредитные риски.

В частности, в проекте положения, текстом которого располагает УНИАН, указывается, что банк осуществляет расчеты и формирует оценочные резервы и резервы по предоставленным обязательствам в полном объеме независимо от размера его доходов ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца к установленному сроку представления оборотно-сальдового баланса.

В проекте предусмотрено, что банк формирует резервы в той валюте, в которой признается актив или предоставлены обязательства.

Нацбанк планирует обязать банки оценивать кредитный риск по финансовым активам, которыми являются кредитная и приравненная к ней задолженность, финансовая дебиторская задолженность и ценные бумаги. Еще одним активом, по которому банк должен оценивать кредитный риск, является дебиторская задолженность по хозяйственной деятельности.

В документе предлагается оценивать кредитные риски отдельно по существенным и несущественным финансовым активам. К существенным финансовым активам будут относиться: активы, балансовая стоимость которых составляет более 0,5% от регулятивного капитала банка; активы, которые предоставлены инсайдерам банка; активы, размещенные банком на льготных условиях и др. Формирование оценочных резервов по существенным финансовым активам будет происходить на индивидуальной основе. По финансовым активам, которые не являются существенными, банк формирует оценочные резервы на индивидуальной или портфельной основе.

К кредитной задолженности, по которой банк должен оценивать кредитный риск, регулятор предлагает отнести требования банка к физическим и юридическим лицам (в том числе банков) по всем предоставленным кредитам, размещенным депозитам, средствам на корреспондентских счетах в других банках.

Справка УНИАН. Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в январе 2010 года, составил 12,2 млрд. грн.

На сегодня банки при формировании резервов руководствуются Положением о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков и Положением о порядке формирования резерва под операции банков Украины с ценными бумагами.