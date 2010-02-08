Инфляция в январе вызвана ростом цен на продукты

Инфляция в январе т.г. в размере 1,8% к декабрю 2009 г. вызвана в большей степени сезонным подорожанием ряда продуктов, в частности, товаров молочной и плодоовощной групп, а также стремительным и необоснованным ростом цен на сахар, вызванным ростом цен на продукт на мировом рынке и политической ситуацией в стране.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, размещенном на сайте Минэкономики.

Кроме того, на общий уровень инфляции ощутимое влияние оказал роста цен на горюче-смазочные материалы.

В частности, товары категории «продукты питания и безалкогольные напитки» выросли в цене на 3,2%, «молоко, сыр и яйца» - на 7,2% %, «фрукты» - на 3%, «овощи» – на 14,3%, сахар – 14,7%.

«Цена на сахар увеличилась 14,7% … Это произошло в результате как действия объективного фактора – роста цен на мировом рынке, так и под воздействием попыток производителей использовать внешние ценовые и внутренние политические факторы для собственной пользы и обеспечить покрытие недополученных прибылей в предыдущие периоды резким повышением цен», - отмечено в комментарии Б.ДАНИЛИШИНА.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.

В частности, индекс потребительских цен в январе против декабря на продукты питания и безалкогольные напитки составил 3,2% (0,9% – на хлеб, 7,2% – на молоко, сыр и яйца, 14,3% – на овощи, 18,4% – на картошку, 14,7% – на сахар), на алкогольные и табачные изделия – 0,7%, на транспорт – 1,7%, на одежду и обувь – 0,1%.